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Сергей Бобровский поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Стэнли

Сергей Бобровский поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Стэнли
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Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз». Отметим, что данная пара сыграет в решающей серии плей-офф НХЛ второй год подряд.

«Мы наслаждаемся моментом и стараемся сохранить это чувство. Мы не пытаемся думать о том, что ждёт нас впереди, или о том, что произошло в прошлом. Таким образом, просто пытаемся снова воспользоваться возможностью. Осталось всего две команды, и мы — одна из них, у нас есть шанс завоевать трофей. Это захватывающее время, и я хочу насладиться каждой его частичкой», — приводит слова Бобровского Sportsnet.

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