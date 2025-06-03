Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз». Отметим, что данная пара сыграет в решающей серии плей-офф НХЛ второй год подряд.

«Мы наслаждаемся моментом и стараемся сохранить это чувство. Мы не пытаемся думать о том, что ждёт нас впереди, или о том, что произошло в прошлом. Таким образом, просто пытаемся снова воспользоваться возможностью. Осталось всего две команды, и мы — одна из них, у нас есть шанс завоевать трофей. Это захватывающее время, и я хочу насладиться каждой его частичкой», — приводит слова Бобровского Sportsnet.