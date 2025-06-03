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«Для элитных игроков должен быть авторитетный тренер». Вайсфельд — о Ларионове в СКА

«Для элитных игроков должен быть авторитетный тренер». Вайсфельд — о Ларионове в СКА
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Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал назначение Игоря Ларионова на пост главного тренера СКА.

«Они сделали правильный шаг. Получится у Игоря Ларионова или нет, никто не может сказать, посмотрим. Скажем так, особого удивления это решение не вызвало. У СКА большой бюджет, соответственно, дорогие и элитные игроки. Для таких игроков должен быть авторитетный тренер. Не в том плане, что они не будут слушаться, а в том, что если тренер говорит: «Играть надо вот так», то они должны поверить в его тактику, философию, идею и попытаться воплотить его мысли в жизнь», — приводит слова Вайсфельда «РБК Спорт».

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