Бобровский вошёл в топ-5 претендентов на «Конн Смайт Трофи» по версии The Score
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Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский вошёл в топ-5 претендентов на «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли по версии The Score. Голкипер занял четвёртое место в списке.
Полностью топ-5 претендентов на «Конн Смайт Трофи» по версии The Score выглядит так:
1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз»;
2. Александр Барков, «Флорида Пантерз»;
3. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон Ойлерз»;
4. Сергей Бобровский, «Флорида Пантерз»;
5. Сэм Беннетт, «Флорида Пантерз».
Напомним, первый матч финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли — 2025 между «Эдмонтоном» и «Флоридой» состоится 4 июня и начнётся в 3:00 мск.
НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
05 июня 2025, четверг. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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