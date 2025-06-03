Бобровский вошёл в топ-5 претендентов на «Конн Смайт Трофи» по версии The Score

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский вошёл в топ-5 претендентов на «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли по версии The Score. Голкипер занял четвёртое место в списке.

Полностью топ-5 претендентов на «Конн Смайт Трофи» по версии The Score выглядит так:

1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз»;

2. Александр Барков, «Флорида Пантерз»;

3. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон Ойлерз»;

4. Сергей Бобровский, «Флорида Пантерз»;

5. Сэм Беннетт, «Флорида Пантерз».

Напомним, первый матч финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли — 2025 между «Эдмонтоном» и «Флоридой» состоится 4 июня и начнётся в 3:00 мск.