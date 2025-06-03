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«Сибирь» подписала контракт с 24-летним экс-защитником системы ЦСКА

«Сибирь» подписала контракт с 24-летним экс-защитником системы ЦСКА
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Хоккейный клуб «Сибирь» подписал двусторонний контракт с 24-летним защитником Романом Калиниченко. Срок соглашения — два года. Об этом сообщает пресс-служба новосибирской команды.

Прошлый сезон Роман провёл в ВХЛ, выступая за «Звезду», сыграл 46 матчей и набрал 8 (1+7) очков. В КХЛ Роман выходил только за ЦСКА, проведя 43 игры, и набрал 1 (0+1) очко. Кроме того, у игрока обороны имеется опыт выступлений за клуб WHL «Трай-Сити Американс» (111 матчей и 19 (3+16) очков).

Новосибирская «Сибирь» в первом раунде розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги уступила в семи встречах уфимскому «Салавату Юлаеву» — 3-4.

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