Третьяк: в СКА мечтал поиграть каждый хоккеист, это большая заслуга Ротенберга

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал отставку Романа Ротенберга с поста главного тренера СКА.

«В совете директоров СКА, видимо, решили, что седьмое место в регулярке и непопадание в основную группу команд, борющихся за чемпионский титул, является неудовлетворительным результатом. Но надо отдать должное ему — он создал лучшую систему подготовки спортсменов. Знаю, что каждый хоккеист мечтал поиграть в СКА, потому что там созданы прекрасные условия, тренировочная база, материальное обеспечение. И 20 тыс. человек приходят на каждый матч. Это доказывает, что проведена большая работа, и это его большая заслуга», — цитирует Третьяка ТАСС.