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«Большая сенсация». Тренер системы «Спартака» — об уходе Ротенберга из СКА

«Большая сенсация». Тренер системы «Спартака» — об уходе Ротенберга из СКА
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Старший тренер академии «Спартака», первый тренер Сергея Толчинского Сергей Суярков высказался об отставке Романа Ротенберга с поста наставника СКА.

«Отставка Ротенберга — большая сенсация. Он проявил себя сильным менеджером. Я сам не работал с клубами КХЛ в качестве наставника, поэтому не могу судить его уровень. В СКА собраны очень хорошие, сильные хоккеисты, и, конечно, они должны были давать результат намного лучше, чем они показали в этом сезоне», — приводит слова Суяркова «Газета.Ru».

Лучшим результатом для главного тренера СКА Романа Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА, в 2022 и в 2023 годах.

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