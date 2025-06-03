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«Миннесота» заключила новый контракт с нападающим Юханссоном

«Миннесота» заключила новый контракт с нападающим Юханссоном
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«Миннесота Уайлд» заключила новый контракт со шведским нападающим Маркусом Юханссоном. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на один год на сумму $ 800 тыс.

34-летний Юханссон в нынешнем сезоне НХЛ провёл 72 игры, в которых забросил 11 шайб и отдал 23 результативные передач, набрав в общей сложности 34 очка. Юханссон также сделал две результативные передачи в пяти играх плей-офф Кубка Стэнли и набрал 8 (4+4) очков в девяти играх за сборную Швецию на чемпионате мира по хоккею 2025 года.

Всего за карьеру в НХЛ Маркус сыграл 983 игры, в которых записал на свой счёт 517 (185+332) очков.

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