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Фастовский: Ротенберга может пригласить любой клуб КХЛ, если Роман сам согласится

Фастовский: Ротенберга может пригласить любой клуб КХЛ, если Роман сам согласится
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Бывший генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал отставку Романа Ротенберга с поста главного тренера СКА и оценил дальнейшие перспективы работы специалиста в КХЛ.

— Я так понимаю, что это решение нового совета директоров клуба. Оно, безусловно, для всех неожиданное. Видимо, какая-то серьёзная реорганизация планируется в хозяйстве СКА, поэтому такие радикальные решения принимаются.

— Может ли уход Ротенберга пойти на пользу СКА?
— Тут, наверное, не так надо рассуждать. Роман Борисович достаточно серьёзно работал. Это немножко странное отношение к этому всему. Здесь вообще какая-то клубная перестройка. Председатель совета директоров сменился. Тренер сменился. Изменения в бюджете в сторону сокращения. Будет, наверное, совсем по-другому организовано хозяйство клуба.

— Способен ли Ротенберг возглавить другой клуб КХЛ?
— Я думаю, может. В моём понимании, любой клуб может пригласить, если он сам согласится. Если так рассуждать, то сможет, — приводит слова Фастовского «Спорт день за днем».

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