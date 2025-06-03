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«Северсталь» заключила контракт с защитником Даниилом Бокуном

«Северсталь» заключила контракт с защитником Даниилом Бокуном
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«Северсталь» заключила контракт с защитником Даниилом Бокуном. Новый срок соглашения составляет один год — до конца сезона-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба череповецкого клуба.

Сезон-2024/2025 Даниил провёл в нижегородском «Торпедо», на его счету 44 матча регулярного чемпионата и 7 (3+4) очков при показателе полезности «+7», одна встреча в плей-офф при нейтральном показателе полезности.

Напомним, «Северсталь» завершила текущий сезон поражением в первом раунде плей-офф от «Спартака» в серии из пяти матчей (1-4). В регулярном сезоне череповецкий клуб занял шестое место, набрав 83 очка после 68 встреч.

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