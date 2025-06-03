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22-летний форвард Черников покинул «Ладу»

22-летний форвард Черников покинул «Ладу»
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Нападающий Егор Черников покидает «Ладу» — контракт с 22-летним игроком расторгнут по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

«Систему «Лады» Черников пополнил год назад и прошедший сезон стал для него дебютным в КХЛ — нападающий сыграл в 38 матчах и заработал 12 (8+4) очков при показателе полезности «-1». Концовку регулярного чемпионата нападающий пропустил из-за травмы. Благодарим Егора за сотрудничество и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении «Лады».

По итогам регулярного чемпионата сезона-2024/2025 тольяттинская «Лада» не смогла пробиться в плей-офф, заняв 10-е место в Восточной конференции.

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