«Решение руководства СКА выглядит поспешным». Юрзинов-старший об уходе Ротенберга из клуба

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший прокомментировал отставку Романа Ротенберга с поста главного тренера СКА.

— Владимир Владимирович, как оцените решение нового совета директоров СКА об отставке тренерского штаба армейцев?

— Насколько понимаю, это решение касается всего руководящего штаба СКА. На мой взгляд, оно является поспешным.

— Почему?

— В последние годы в СКА была проведена огромная работа, сделано очень многое для развития хоккея Санкт-Петербурга и всей России. Были турнирные успехи у всех клубов системы — СКА выигрывал регулярный чемпионат КХЛ, «СКА-Нева» и «СКА-1946» добивались успехов в ВХЛ и МХЛ.

Не понаслышке знаю, что хоккейный город СКА создал лучшие условия для развития сотен молодых хоккеистов. Главный клуб системы стал самым посещаемым в Европе — если не в мире. Ваши коллеги-журналисты писали о СКА взахлёб, больше, чем обо всех остальных клубах КХЛ вместе взятых. Хоккейный клуб воспитывал, привлекал и удерживал лучших игроков страны — те же Никишин, Бардаков, Грицюк, Демидов отправились в НХЛ только нынешней весной, многое сделав для Санкт-Петербурга и КХЛ. До «железного занавеса» именно СКА был ключевым клубом для сборной России, выигравшей Олимпиаду в Пхёнчхане.

Всё это — результаты работы Романа Ротенберга и его штаба. Ни один другой клуб не подготовил в последние годы для нашего хоккея столько талантов. Роман мог бы загорать на пляже на очередном курорте — как делают многие его ровесники и коллеги. Но вместо этого он каждый день с раннего утра и до позднего вечера работал на хоккей Санкт-Петербурга — от детских команд до профессиональных.

В ходе сезона не раз приезжал в Петербург, видел этот рабочий фанатизм своими глазами. Честно скажу, он меня удивлял и радовал. Возвращал во времена советского хоккея, когда наши легендарные тренеры тоже были фанатиками — жили исключительно своими командами и хоккеем огромной страны, — цитирует Юрзинова Russia-Hockey.