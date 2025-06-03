Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь Сергей Мыльников продлил контракт с «Трактором»

Вратарь Сергей Мыльников продлил контракт с «Трактором»
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь Сергей Мыльников продлил контракт с «Трактором». Новое соглашение рассчитано на два года. Об том сообщает пресс-служба челябинского клуба.

«Трактор» исторически был командой, где особое внимание уделяли местным вратарям. Сергей Мыльников не исключение. Мы довольны тем уровнем игры, который он демонстрирует на протяжении последних двух сезонов, и надеемся, что голкипер в ближайшем будущем сможет совершить новый скачок в своём развитии», — заявил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

В прошлом сезоне 25-летний Мыльников провёл 24 игры, в которых одержал 15 побед.

Напомним, по ходу розыгрыша Кубка Гагарина «Трактор» победил «Адмирал» (4-2), минское и московское «Динамо» (4-1). В финальной серии Кубка Гагарина подопечные Бенуа Гру проиграли ярославскому «Локомотиву» со счётом 1-4.

Материалы по теме
Официально
«Трактор» продлил контракт с нападающим Семёном Дер-Аргучинцевым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android