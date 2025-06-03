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Вратарь Сергей Мыльников продлил контракт с «Трактором». Новое соглашение рассчитано на два года. Об том сообщает пресс-служба челябинского клуба.

«Трактор» исторически был командой, где особое внимание уделяли местным вратарям. Сергей Мыльников не исключение. Мы довольны тем уровнем игры, который он демонстрирует на протяжении последних двух сезонов, и надеемся, что голкипер в ближайшем будущем сможет совершить новый скачок в своём развитии», — заявил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

В прошлом сезоне 25-летний Мыльников провёл 24 игры, в которых одержал 15 побед.

Напомним, по ходу розыгрыша Кубка Гагарина «Трактор» победил «Адмирал» (4-2), минское и московское «Динамо» (4-1). В финальной серии Кубка Гагарина подопечные Бенуа Гру проиграли ярославскому «Локомотиву» со счётом 1-4.