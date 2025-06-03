«Сибирь» подписала соглашение с 28-летним защитником Чуркиным

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал соглашение с 28-летним защитником Андреем Чуркиным на два года. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

С сезона-2021/2022 защитник выступал за «Северсталь», в составе которой четыре сезона подряд выходил в плей-офф, отыграв суммарные 184 матча. Всего на счету Андрея в КХЛ 25 очков (10+15). Минувший сезон стал для игрока лучшим в карьере — 59 игр, 11 (5+6) очков. Также на его счету пять матчей и 2 (1+1) очка в розыгрыше Кубка Гагарина — 2025.

Новосибирская «Сибирь» в первом раунде розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги уступила в семи встречах уфимскому «Салавату Юлаеву» — 3-4.