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Трёхкратный чемпион мира: увольнение Ротенберга из СКА стало неожиданным

Трёхкратный чемпион мира: увольнение Ротенберга из СКА стало неожиданным
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал увольнение Романа Ротенберга с поста главного тренера СКА. Новым наставником клуба с берегов Невы стал Игорь Ларионов.

«Конечно, для меня это стало неожиданным увольнением. Хочу сказать, что жизнь любого тренера или спортсмена состоит в том, что тебя могут уволить или убрать в любой момент. Думаю, к этому нужно правильно относиться», — приводит слова Терещенко LiveResult.

Напомним, лучшим результатом для главного тренера СКА Романа Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА, в 2022 и в 2023 годах.

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