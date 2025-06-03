ХК «Торпедо» заключил контракт с нападающим Дмитрием Шевченко

ХК «Торпедо» заключил однолетний контракт с нападающим Дмитрием Шевченко, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

В сезоне-2023/2024 он стал лучшим снайпером и третьим бомбардиром хабаровского «Амура», заработав 37 (18+19) очков. Также в КХЛ Шевченко выступал за «Авангард» и «Барыс», суммарно проведя 391 игру, записав на свой счёт 44 шайбы и 52 результативные передачи с показателем полезности «-25». Дмитрий трижды принимал участие в чемпионатах мира в составе сборной Казахстана.

Ранее стало известно, что бывший голкипер «Сибири» Денис Костин продолжит карьеру в нижегородском «Торпедо».