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Рид Буше покинул «Авангард» и перешёл в «Автомобилист»

Рид Буше покинул «Авангард» и перешёл в «Автомобилист»
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Нападающий Рид Буше покинул «Авангард». Об этом сообщает пресс-служба омского клуба. Форвард продолжит карьеру в «Автомобилисте». Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат». «Автомобилист» заключил с игроком однолетний контракт.

«Хоккейный клуб «Авангард» благодарит за работу нападающего Рида Буше. Рид принял решение продолжить свой профессиональный путь в хоккейном клубе «Автомобилист». Желаем удачного продолжения карьеры, спасибо за каждый проведённый с ястребом на груди матч!» — сказано в сообщении омского клуба.

Команда из Екатеринбурга анонсировала нового игрока видео, в котором Буше находится на рулём автомобиля.

В прошлом сезоне Буше в 52 матчах регулярного чемпионата набрал 49 очков — забросил 28 шайб и отдал 21 результативную передачу. В плей-офф американский нападающий набрал 8 (5+3) очков в 13 матчах.

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