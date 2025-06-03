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Форвард Николай Поляков продлил соглашение со СКА

Форвард Николай Поляков продлил соглашение со СКА
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Нападающий Николай Поляков принял квалификационное предложение СКА и подписал контракт с клубом на два сезона. Об этом сообщает хоккейное агентство Winners.

В сезоне-2024/2025 24-летний Поляков провёл 23 матча за СКА в КХЛ, где набрал 3 (2+1) очка. Также форвард сыграл 12 матчей за «СКА-Нева» в ВХЛ, где записал на свой счёт один гол и одну результативную передачу.

СКА в прошлом сезоне вылетел из Кубка Гагарина, проиграв в первом раунде московскому «Динамо» (2-4).

Напомним, ранее стало известно, что защитник Илья Карпухин принял квалификационное предложение СКА и подписал с армейским клубом контракт на один сезон.

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