Форвард Николай Поляков продлил соглашение со СКА

Нападающий Николай Поляков принял квалификационное предложение СКА и подписал контракт с клубом на два сезона. Об этом сообщает хоккейное агентство Winners.

В сезоне-2024/2025 24-летний Поляков провёл 23 матча за СКА в КХЛ, где набрал 3 (2+1) очка. Также форвард сыграл 12 матчей за «СКА-Нева» в ВХЛ, где записал на свой счёт один гол и одну результативную передачу.

СКА в прошлом сезоне вылетел из Кубка Гагарина, проиграв в первом раунде московскому «Динамо» (2-4).

Напомним, ранее стало известно, что защитник Илья Карпухин принял квалификационное предложение СКА и подписал с армейским клубом контракт на один сезон.