Нападающий Рид Буше попрощался с болельщиками «Авангарда»

Американский нападающий Рид Буше попрощался болельщиками «Авангарда». Напомним, сегодня, 3 июня, форвард перешёл в «Автомобилист».

«Привет, лучшие болельщики! Я хочу поблагодарить вас за ту любовь и поддержку, которую вы оказывали четыре года моего нахождения в «Авангарде». Самое классное, что случалось в моей карьере, — играть перед вами в Омске. Этот город всегда будет занимать в моём сердце особенное место. Спасибо вам за всё!» — заявил Буше в видео, опубликованном пресс-службой омского клуба.

В прошлом сезоне Буше в 52 матчах регулярного чемпионата набрал 49 очков — забросил 28 шайб и отдал 21 результативную передачу. В плей-офф американский нападающий набрал 8 (5+3) очков в 13 матчах.