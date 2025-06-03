Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий Рид Буше попрощался с болельщиками «Авангарда»

Нападающий Рид Буше попрощался с болельщиками «Авангарда»
Комментарии

Американский нападающий Рид Буше попрощался болельщиками «Авангарда». Напомним, сегодня, 3 июня, форвард перешёл в «Автомобилист».

«Привет, лучшие болельщики! Я хочу поблагодарить вас за ту любовь и поддержку, которую вы оказывали четыре года моего нахождения в «Авангарде». Самое классное, что случалось в моей карьере, — играть перед вами в Омске. Этот город всегда будет занимать в моём сердце особенное место. Спасибо вам за всё!» — заявил Буше в видео, опубликованном пресс-службой омского клуба.

В прошлом сезоне Буше в 52 матчах регулярного чемпионата набрал 49 очков — забросил 28 шайб и отдал 21 результативную передачу. В плей-офф американский нападающий набрал 8 (5+3) очков в 13 матчах.

Материалы по теме
Официально
Рид Буше покинул «Авангард» и перешёл в «Автомобилист»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android