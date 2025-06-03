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Владимир Плющев оценил назначение Игоря Ларионова на пост главного тренера СКА

Владимир Плющев оценил назначение Игоря Ларионова на пост главного тренера СКА
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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал назначение Игоря Ларионова на пост наставника СКА.

«Иногда выбор тренера зависит от разных составляющих. Сказать, правильная ли кандидатура Ларионова, сейчас нельзя — это покажет следующий сезон. У него есть имя, фигура известная. Многие пишут, что он один из самых гениальных центральных нападающих. Это серьёзная позиция, но не гарантия тренерского гения.

Очевидно, СКА обладает всеми условиями для подготовки и приглашения игроков высокого уровня. И самые высокие задачи с команды никто не снимает. Система выстроена, трибуны заполнены, даже если результат отрицательный. Поэтому руководство будет требовать не просто выхода в плей-офф, а немножко больше», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

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