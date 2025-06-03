Владимир Плющев оценил назначение Игоря Ларионова на пост главного тренера СКА

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал назначение Игоря Ларионова на пост наставника СКА.

«Иногда выбор тренера зависит от разных составляющих. Сказать, правильная ли кандидатура Ларионова, сейчас нельзя — это покажет следующий сезон. У него есть имя, фигура известная. Многие пишут, что он один из самых гениальных центральных нападающих. Это серьёзная позиция, но не гарантия тренерского гения.

Очевидно, СКА обладает всеми условиями для подготовки и приглашения игроков высокого уровня. И самые высокие задачи с команды никто не снимает. Система выстроена, трибуны заполнены, даже если результат отрицательный. Поэтому руководство будет требовать не просто выхода в плей-офф, а немножко больше», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».