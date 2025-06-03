Гашек высказался об участии Павла Дацюка в турнире, посвящённом участникам СВО

Чешский бывший вратарь Доминик Гашек раскритиковал своего бывшего одноклубника по «Детройт Ред Уингз», олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Стэнли Павла Дацюка за участие в турнире, посвящённом участникам СВО. Соревнование прошло в конце мая в Екатеринбурге.

«Мне очень грустно видеть моего бывшего прекрасного товарища по команде Павла Дацюка на мероприятии, связанном с поддержкой граждан России, участвующих в российской спецоперации на Украине...» — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х.

Ранее Гашек заявил, что украинские теннисистки должны подать в суд на Женскую теннисную ассоциацию (WTA) из-за участия в соревнованиях российских спортсменок.