Ветеран СКА — об отставке Ротенберга: без таких людей наш хоккей просто неинтересен

Бывший нападающий СКА Василий Каменев оценил увольнение Романа Ротенберга с поста главного тренера армейского клуба. Новым наставником команды с берегов Невы стал Игорь Ларионов.

«Он креативный тренер, креативный менеджер, который очень любит хоккей и всего себя отдаёт ему. Можно говорить всё, что угодно. Получилось, не получилось. Может быть, надо было дать ещё год поработать. Дать шанс, как говорится, Роману Борисовичу. Но, раз поменяли всё руководство, значит, новое просто принимает другие решения. Во всяком случае, Роман Борисович с хоккеем не закончил. Он ещё найдёт себя в хоккее, без таких людей наш хоккей просто неинтересен», — цитирует Каменева «Советский спорт».