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ХК «Сочи» подписал пробный контракт с 21-летним голкипером

ХК «Сочи» подписал пробный контракт с 21-летним голкипером
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Хоккейный клуб «Сочи» заключил пробный контракт с 21-летним голкипером Кириллом Капустиным. Об этом сообщает пресс-служба южан.

В юниорском возрасте игрок находился в системе санкт-петербургского «Динамо», на сезон переезжал в Казань и затем играл в МХЛ в системе «Нефтехимика». Минувший сезон вратарь провёл в Северной Америке, играя в лиге BCHL за команду «Блэкфолдс Бульдогс».

В прошедшем регулярном сезоне сочинский клуб занял последнее место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Ранее стало известно, что 28-летний канадский нападающий Жан-Кристоф Боден подписал однолетний контракт с «Сочи».

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