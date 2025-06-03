ХК «Сочи» подписал пробный контракт с 21-летним голкипером

Хоккейный клуб «Сочи» заключил пробный контракт с 21-летним голкипером Кириллом Капустиным. Об этом сообщает пресс-служба южан.

В юниорском возрасте игрок находился в системе санкт-петербургского «Динамо», на сезон переезжал в Казань и затем играл в МХЛ в системе «Нефтехимика». Минувший сезон вратарь провёл в Северной Америке, играя в лиге BCHL за команду «Блэкфолдс Бульдогс».

В прошедшем регулярном сезоне сочинский клуб занял последнее место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Ранее стало известно, что 28-летний канадский нападающий Жан-Кристоф Боден подписал однолетний контракт с «Сочи».