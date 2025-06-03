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«Трактор» и «Сочи» произвели обмен хоккеистами

«Трактор» и «Сочи» произвели обмен хоккеистами
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«Трактор» и «Сочи» произвели обмен хоккеистами, по итогам которого в Челябинск отправился нападающий Андрей Никонов, а в обратном направлении проследовал защитник Илья Николаев. Об этом сообщает пресс-служба южан.

22-летний Никонов в завершившемся сезоне в составе «леопардов» принял участие в 51 матче и набрал 9 (4+5) очков.

23-летний Илья Николаев в КХЛ выступал за «Металлург» и «Трактор», проведя в общей сложности в лиге 169 матчей и набрав 21 (0+21) очко при показателе полезности «+7». В минувшем сезоне Николаев вместе с «Трактором» выступал в финале плей-офф, проведя семь матчей. В регулярном чемпионате на его счету 53 игры и 12 (0+12) очков.

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