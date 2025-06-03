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Вячеслав Быков оценил изменения в тренерском штабе СКА

Вячеслав Быков оценил изменения в тренерском штабе СКА
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков оценил изменения в тренерском штабе СКА. Напомним, новым главным тренером армейского клуба стал Игорь Ларионов, который сменил на этом посту Романа Ротенберга.

«Ларионов имеет очень большой опыт, и это пойдёт на пользу молодой команде СКА.

По поводу Романа Ротенберга не могу ничего сказать, так как не знаю, будет он тренировать какой-то клуб или нет. Нужно ждать дополнительную информацию», — приводит слова Быкова «ВсеПроСпорт».

Лучшим результатом для главного тренера СКА Романа Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА, в 2022 и в 2023 годах.

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