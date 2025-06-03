Вячеслав Козлов покинул тренерский штаб московского «Динамо»

Тренер Вячеслав Козлов покинул штаб московского «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

«Перед стартом сезона-2021/2022 уроженец Воскресенска вошёл в тренерский штаб московского «Динамо» в качестве старшего тренера.

За это время Вячеслав Козлов стал обладателем Кубка Континента в 2024 году и бронзовым медалистом чемпионата КХЛ в 2025 году. Хоккейный клуб «Динамо» благодарит Вячеслава Анатольевича за работу на благо бело-голубых и желает успехов в дальнейших начинаниях!» — сказано в сообщении «Динамо».

Отмечается, что специалист продолжит тренерскую деятельность в другом клубе.