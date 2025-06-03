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ХК «Сочи» объявил имя нового главного тренера команды

ХК «Сочи» объявил имя нового главного тренера команды
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Новым главным тренером «Сочи» стал Вячеслав Козлов, сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 53-летним специалистом подписан сроком на два года.

Вячеслав Козлов – один из самых титулованных российских хоккеистов, обладатель Кубка Гагарина и двукратный обладатель Кубка Стэнли. После завершения в 42 года игровой карьеры перешёл на тренерскую работу. В качестве ассистента главного тренера входил в штаб «Спартака», «Авангарда», «Куньлунь Ред Стар», последние четыре сезона – московского «Динамо». Также Вячеслав Козлов в сезонах-2017/2018 и 2018/2019 был главным тренером воскресенского «Химика», команды своего родного города.

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