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В московском «Динамо» прокомментировали уход из клуба тренера Вячеслава Козлова

В московском «Динамо» прокомментировали уход из клуба тренера Вячеслава Козлова
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Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал уход из клуба тренера Вячеслава Козлова. Специалист возглавил «Сочи».

«Вячеслав Козлов покидает московское «Динамо» и будет вести самостоятельную тренерскую деятельность в роли наставника другого клуба. Вячеслав Анатольевич всегда отдавался своему делу, работал на благо бело-голубых честно и искренне, с душой. Уверены, что он вырос как специалист и теперь хочет бросить новый вызов самому себе. Будем продолжать наблюдать за нашим динамовцем. Благодарим Вячеслава Анатольевича за честный труд и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — цитирует Сушко пресс-служба клуба.

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