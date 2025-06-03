В московском «Динамо» прокомментировали уход из клуба тренера Вячеслава Козлова

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал уход из клуба тренера Вячеслава Козлова. Специалист возглавил «Сочи».

«Вячеслав Козлов покидает московское «Динамо» и будет вести самостоятельную тренерскую деятельность в роли наставника другого клуба. Вячеслав Анатольевич всегда отдавался своему делу, работал на благо бело-голубых честно и искренне, с душой. Уверены, что он вырос как специалист и теперь хочет бросить новый вызов самому себе. Будем продолжать наблюдать за нашим динамовцем. Благодарим Вячеслава Анатольевича за честный труд и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — цитирует Сушко пресс-служба клуба.