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Защитник «Торпедо» Конюшков рассказал, что летом посетит лагерь развития «Монреаля»

Защитник «Торпедо» Конюшков рассказал, что летом посетит лагерь развития «Монреаля»
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Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков заявил, что в этим летом полетит в Канаду, чтобы участвовать в лагере развития «Монреаль Канадиенс». Игрок обороны на драфте Национальной хоккейной лиги — 2023 был выбран «Монреалем» в четвёртом раунде под общим 110-м номером. Контракт Конюшкова с нижегородским клубом истекает по окончании следующего сезона КХЛ.

«Я уже получил визу и полечу в Канаду этим летом. Я не смог поехать прошлым летом, потому что у меня не было паспорта. Как только я его получил, я сразу же подал заявление на визу. Думаю, в клубе знают, какой я игрок. Мы общаемся только по практическим вопросам, на льду. Я просто жду билеты, чтобы узнать, когда и куда я полечу», — цитирует Конюшкова RG.

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