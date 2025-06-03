Ветеран СКА: благодаря Роману Ротенбергу КХЛ стала живой, он создавал ажиотаж

Бронзовый призёр чемпионата СССР в составе СКА Сергей Черкас оценил отставку Романа Ротенберга с поста главного тренера петербургского клуба.

«Сложно сказать, как сложится его дальнейшая судьба, думаю, надо немножко подождать. Я знаю только одно, что он захочет продолжить хоккейную карьеру. Может быть, в каком-то другом клубе у него выйдет доказать, что он способный тренер и то, что он может добиваться результата.

Мне бы хотелось, чтобы он поработал в КХЛ. Благодаря его участию КХЛ стала живой. Была некая конкуренция, он создавал постоянно какой-то спортивный и здоровый ажиотаж. Иногда даже не очень здоровый, как с молодёжными командами, когда были драки, оскорбления. Но, знаете, это и есть тот импульс. Как говорит молодёжь сейчас «движуха», которая позволяет нам всем переживать, болеть, обсуждать», — приводит слова Черкаса «Советский спорт».