«Торпедо-Горький» назначил Дмитрия Космачёва на пост главного тренера

Главным тренером «Торпедо-Горький» в новом хоккейном сезоне назначен Дмитрий Космачёв, сообщает пресс-служба клуба.

Воспитанник нижегородского клуба и обладатель Кубка Гагарина в качестве хоккеиста много лет работает в командах системы «Торпедо». Дважды под его руководством команда ЮХЛ завоёвывала золотые медали первенства ПФО, а многие игроки из того состава успешно проделали путь во взрослый хоккей.

В тренерском штабе «Чайки» Космачёв стал бронзовым призёром чемпионата МХЛ, а год спустя вместе с «Торпедо-Горький» поднял над головой Кубок чемпиона России.

Ранее бывший главный тренер «Торпедо-Горький» Алексей Исаков пошёл на повышение и возглавил главный клуб нижегородцев в КХЛ.