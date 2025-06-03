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«Торпедо-Горький» назначил Дмитрия Космачёва на пост главного тренера

«Торпедо-Горький» назначил Дмитрия Космачёва на пост главного тренера
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Главным тренером «Торпедо-Горький» в новом хоккейном сезоне назначен Дмитрий Космачёв, сообщает пресс-служба клуба.

Воспитанник нижегородского клуба и обладатель Кубка Гагарина в качестве хоккеиста много лет работает в командах системы «Торпедо». Дважды под его руководством команда ЮХЛ завоёвывала золотые медали первенства ПФО, а многие игроки из того состава успешно проделали путь во взрослый хоккей.

В тренерском штабе «Чайки» Космачёв стал бронзовым призёром чемпионата МХЛ, а год спустя вместе с «Торпедо-Горький» поднял над головой Кубок чемпиона России.

Ранее бывший главный тренер «Торпедо-Горький» Алексей Исаков пошёл на повышение и возглавил главный клуб нижегородцев в КХЛ.

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