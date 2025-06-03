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В ИИХФ ответили, может ли измениться список групп Олимпиады-2026. Среди сборных нет России

В пресс-службе ИИХФ сообщили, что состав групп на хоккейном турнире Олимпийских игр — 2026 является окончательным. Ранее сообщалось, что место российской сборной займёт сборная Франции.

— Список групп уже финальный? Или могут быть какие-то изменения?

— Список групп действительно окончательный, — сообщили в пресс-службе ИИХФ корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Зимняя Олимпиада – 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина д’Ампеццо. Действующим чемпионом Олимпийских игр является сборная Финляндии. В финальном матче Игр-2022 в Пекине (Китай) финская команда обыграла россиян со счётом 2:1.

Напомним, в конце февраля 2022 года ИИХФ отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.