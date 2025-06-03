Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В ИИХФ ответили, может ли измениться список групп Олимпиады-2026. Среди сборных нет России

В ИИХФ ответили, может ли измениться список групп Олимпиады-2026. Среди сборных нет России
Аудио-версия:
Комментарии

В пресс-службе ИИХФ сообщили, что состав групп на хоккейном турнире Олимпийских игр — 2026 является окончательным. Ранее сообщалось, что место российской сборной займёт сборная Франции.

— Список групп уже финальный? Или могут быть какие-то изменения?
— Список групп действительно окончательный, — сообщили в пресс-службе ИИХФ корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Зимняя Олимпиада – 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина д’Ампеццо. Действующим чемпионом Олимпийских игр является сборная Финляндии. В финальном матче Игр-2022 в Пекине (Китай) финская команда обыграла россиян со счётом 2:1.

Напомним, в конце февраля 2022 года ИИХФ отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.

Материалы по теме
Эксклюзив
ИИХФ сформировала группы для Олимпийских игр — 2026. Среди участников нет России
Стали известны участники групп на мужском турнире Олимпийских игр — 2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android