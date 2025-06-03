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«Авангард» отправил в аренду нападающего Кирилла Танкова в «Северсталь»

«Авангард» отправил в аренду нападающего Кирилла Танкова в «Северсталь»
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Хоккейный клуб «Авангард» продлил двусторонний контракт с нападающим Кириллом Танковым на два года и заключил договор с хоккейным клубом «Северсталь» об аренде форварда до конца сезона-2025/2026. Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал это решение омского клуба.

«Кирилл — талантливый перспективный нападающий, которому для развития нужна стабильная игровая практика. В Череповце он получит возможность проявить себя и понять требования, которые предъявляются игроку на уровне КХЛ. Желаем Кириллу удачи и ждём его возвращения!» — цитирует Сопина пресс-служба клуба.

Всего в КХЛ 23-летний нападающий провёл девять матчей без набранных очков.

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