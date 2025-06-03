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Форвард «Авангарда» Ткачёв попрощался с Ридом Буше, перешедшим в «Автомобилист»

Форвард «Авангарда» Ткачёв попрощался с Ридом Буше, перешедшим в «Автомобилист»
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Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв попрощался с американским нападающим Ридом Буше, который перешёл в «Автомобилист».

«Три года мы играли вместе. Было весело! Удачи, друг. До скорой встречи», – написал в соцсетях Ткачёв.

В прошлом сезоне Буше в 52 матчах регулярного чемпионата набрал 49 очков — забросил 28 шайб и отдал 21 результативную передачу. В плей-офф американский нападающий набрал 8 (5+3) очков в 13 встречах.

31-летний Буше за всё время выступления в КХЛ сыграл 337 матчей, в которых набрал 308 очков — забросил 170 шайб и отдал 138 результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина форвард провёл 60 встреч и набрал 51 (31+20) очко.

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