НХЛ объявит обладателей «Харт Трофи» и «Везина Трофи» перед четвёртым матчем финала КС

Национальная хоккейная лига (НХЛ) сообщила, что несколько обладателей различных индивидуальных наград будут объявлены в телевизионном спецвыпуске на канале TNT в ночь на 13 июня по московскому времени перед четвёртой игрой финала Кубка Стэнли.

В рамках часового шоу NHLAwards 2025 года будут объявлены несколько обладателей индивидуальных наград, в том числе лучшему вратарю сезона и самому ценному игроку.

В отличие от прошлых лет, когда НХЛ проводила более «традиционную» церемонию награждения, лига решила заранее объявить о нескольких наградах, используя текущую церемонию награждения как способ почтить победителей определённых индивидуальных наград, таких как «Норрис Трофи» и «Джек Адамс Эворд».