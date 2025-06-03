Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

НХЛ объявит обладателей «Харт Трофи» и «Везина Трофи» перед четвёртым матчем финала КС

НХЛ объявит обладателей «Харт Трофи» и «Везина Трофи» перед четвёртым матчем финала КС
Комментарии

Национальная хоккейная лига (НХЛ) сообщила, что несколько обладателей различных индивидуальных наград будут объявлены в телевизионном спецвыпуске на канале TNT в ночь на 13 июня по московскому времени перед четвёртой игрой финала Кубка Стэнли.

В рамках часового шоу NHLAwards 2025 года будут объявлены несколько обладателей индивидуальных наград, в том числе лучшему вратарю сезона и самому ценному игроку.

В отличие от прошлых лет, когда НХЛ проводила более «традиционную» церемонию награждения, лига решила заранее объявить о нескольких наградах, используя текущую церемонию награждения как способ почтить победителей определённых индивидуальных наград, таких как «Норрис Трофи» и «Джек Адамс Эворд».

Материалы по теме
Такого не было 16 лет! Почему в конкурентной НХЛ повторился прошлогодний финал?
Такого не было 16 лет! Почему в конкурентной НХЛ повторился прошлогодний финал?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android