Генменеджер «Авангарда» объяснил, почему клубу не удалось договориться с Ридом Буше

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин объяснил, почему клубу не удалось договориться с нападающим Ридом Буше, который перешёл в «Автомобилист».

— Рид Буше всё-таки перешёл в «Автомобилист». Почему не удалось с ним договориться? Есть ли уже понимание, кем его заменить?

— Да, сегодня вышла новость, что Рид подписал контракт с «Автомобилистом». В принципе, это не то чтобы новость, все понимали, представляли, где и когда он окажется. Конечно, я понимаю, что это достаточно весомая потеря для «Авангарда», но ещё до моего прихода в клуб была история, что Риду предложили контракт — насколько я понимаю, тот же, который у него был всегда в Омске. Но по каким-то причинам он его не подписал. Вроде как был не готов, задумал, надо было пообщаться с семьёй. Всё это достаточно сильно затянулось.

Хотели бы ему пожелать удачи в новой команде, но для нас это тоже возможность для каких-то новых подписаний, возможность постараться тоже стать лучше, сильнее и вариативнее.

— По поводу ухода Буше. Вопрос только в том, что он запросил слишком большой контракт и это не вписывалось в финансовый план построения команды или здесь другой момент есть? Может быть, что он уже прошёл свой пик и тренер не видел его в команде?

— У Рида лежал контракт от «Авангарда» с января на столе. Он брал очень долгую паузу, практически до конца плей-офф. Когда он возобновил переговоры, к сожалению, мы тоже уже принимали другие решения. Сначала Рид не взял контракт, потом мы поняли, что у нас есть определённые проблемы с потолком, с комплектованием команды. Ну, и решили, что попробуем жить раздельно с Ридом, — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.