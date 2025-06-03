В «Авангарде» ответили на вопрос о возможных имиджевых потерях после ухода Буше

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин ответил на вопрос о возможных имиджевых потерях после ухода американского нападающего Рида Буше в «Автомобилист».

— Это, как ни крути, всё равно имиджевая потеря, особенно для болельщиков. Они наверняка это воспримут болезненно, потому что Буше играл здесь много и долго.

— Это возможность открыть новых ребят, которые будут тоже долгие годы играть здесь. Я понимаю, это всегда тяжело. Не хочу и не буду называть это какой-то перестройкой команды, но мы были в определённых моментах скованы и до сих пор остаёмся скованными по многим моментам. Все знают об истории с потолком зарплат, о том, что может быть перекос в сторону дорогих хоккеистов.

Опять же, не умаляя заслуг Рида, вы правильно сказали, что этот хоккеист уже достиг определённого возраста. Ни в коем случае не хочу сказать, что он на пике или уже спускается вниз. Я уверен, что это хороший, качественный хоккеист. Но, опять же, в парадигме, в которой мы сейчас живём и развиваемся, мы решили, что для нас лучше пожать друг другу руки и разойтись.

И я уверен, что мы с привлечением новых хоккеистов в качестве не потеряем. Постараемся стать немножко моложе, немножко сильнее, мощнее и быстрее. Конечно, по запросу от тренерского штаба.

Что касается замены Буше, то в ближайшие дни, недели у нас есть определённый график. Конечно, мы будем в хорошем плане радовать омских болельщиков и специалистов качественными, хорошими хоккеистами, — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.