«Северсталь» заключила контракт с защитником Никитой Камаловым. Как сообщает пресс-служба череповецкого клуба, новый срок соглашения составляет один год – до конца сезона-2025/2026.

Минувший сезон 29-летний защитник начинал в «Барысе», а заканчивал в «Металлурге». Камалов – воспитанник новокузнецкого хоккея. Также в КХЛ Камалов выступал за СКА, «Амур», «Сочи» и новокузнецкий «Металлург».

В сезоне-2024/2025 на счету Камалова 63 встречи регулярного чемпионата и плей-офф КХЛ и 11 (2+9) набранных очков при показателе полезности «+3».

В минувшем сезоне «Северсталь» заняла шестое место в Восточной конференции КХЛ и в первом раунде плей-офф уступила в серии «Спартаку» со счётом 1-4.