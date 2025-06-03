«Мы очень хотим, чтобы он остался». Генменеджер «Авангарда» — о ситуации с Ткачёвым

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о ситуации с большим контрактом нападающего Владимира Ткачёва.

— Продолжим тему потолка зарплат. На пресс-конференции говорили про контракт Ткачёва, и эта тема тянется давно. Какие последние новости по ней?

— Мы встречались с его агентом Шуми Бабаевым в Москве на церемонии закрытия сезона КХЛ. Мы в переговорном процессе. Конечно, у хоккеистов есть своё мнение, у клуба есть своё. Но я думаю, что мы постепенно, шаг за шагом, найдём общее решение. Никакой спешки, у нас время есть ещё.

Это процесс не быстрый, процесс тяжёлый, но я думаю, что и мы, и сторона хоккеиста придём к какому-то совместному знаменателю чуть-чуть попозже.

— То есть вы рассчитываете, что Владимир останется?

— Мы очень этого хотим, это правда, — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.