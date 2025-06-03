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«Команда НХЛ выходила на Семёна Чистякова». Сопин — о продлении контракта с игроком

«Команда НХЛ выходила на Семёна Чистякова». Сопин — о продлении контракта с игроком
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал продление контракта с защитником Семёном Чистяковым и заявил об интересе к нему со стороны клуба НХЛ.

— Продлили ещё на год контракт с Семёном Чистяковым. Прокомментируйте эту сделку. У него был уже контракт, к тому же известно, что «Нэшвилл» его драфтовал и дорога в НХЛ ему открыта. Как удалось его оставить? Какие аргументы? Что говорил сам Семён на эту тему?
— Действительно, команда НХЛ выходила на Семёна — постоянно и с предложением. Я знаю, в ходе сезона даже звучали предложения, что попробуют договориться с клубом, чтобы с ним расторгли контракт, чтобы он уехал в НХЛ. Но Семён — умный, классный парень, и совместно с семьёй, с женой они приняли решение остаться ещё как минимум на два сезона. То есть продлить контракт ещё на один сезон. Мы достаточно быстро с ним обсудили все нюансы и договорились о продлении соглашения, — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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