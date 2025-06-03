Бриндамор оценил решение Мориса не жать руки игрокам «Каролины»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор оценил решение главного тренера «Флориды Пантерз» Пола Мориса не жать руки игрокам «ураганов» по завершении серии. Тренер «пантер» считает, что в рукопожатиях должны участвовать лишь игроки, которые бились друг с другом на льду.

«Да было тяжело это принять, но я понял его точку зрения, он объяснил мне это. Я не ожидал этого, однако понял, что он сказал и почему. Игроки сражаются на площадке, а мы просто стоим на скамейках. Но не в стороне, мы вкладываем в это кучу энергии и сил. Так что я понимаю его точку зрения, что рукопожатие в первую очередь — об игроках.

Однако у меня остались некоторые довольно впечатляющие воспоминания и моменты как у тренера, проходящего через рукопожатия. Даже в этом плей-офф с «Дэвилз» у меня было четыре или пять парней, которые раньше играли за «Харрикейнз», и я всё ещё думаю о них. Так что для меня это что-то значило — пойти туда и пожать им руки. Для меня это не момент для ТВ. Я получаю достаточно этого внимания каждый раз, когда нам назначают штраф. Так что это не для меня. Думаю, что в будущем я, вероятно, вернусь к рукопожатиям, просто потому что это знак уважения. Вот как я это вижу. Мы не сражаемся на льду, но мы находимся вместе с этими парнями.

Так что это моё мнение. Я думаю, что вы имеете право на то, что хотите. Он выиграл, поэтому я как бы сказал: «Хорошо, я последую твоему примеру». Однако я думаю, что для меня, во всяком случае, важно проявлять уважение к игрокам», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.