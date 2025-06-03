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Бриндамор оценил решение Мориса не жать руки игрокам «Каролины»

Бриндамор оценил решение Мориса не жать руки игрокам «Каролины»
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор оценил решение главного тренера «Флориды Пантерз» Пола Мориса не жать руки игрокам «ураганов» по завершении серии. Тренер «пантер» считает, что в рукопожатиях должны участвовать лишь игроки, которые бились друг с другом на льду.

«Да было тяжело это принять, но я понял его точку зрения, он объяснил мне это. Я не ожидал этого, однако понял, что он сказал и почему. Игроки сражаются на площадке, а мы просто стоим на скамейках. Но не в стороне, мы вкладываем в это кучу энергии и сил. Так что я понимаю его точку зрения, что рукопожатие в первую очередь — об игроках.

Однако у меня остались некоторые довольно впечатляющие воспоминания и моменты как у тренера, проходящего через рукопожатия. Даже в этом плей-офф с «Дэвилз» у меня было четыре или пять парней, которые раньше играли за «Харрикейнз», и я всё ещё думаю о них. Так что для меня это что-то значило — пойти туда и пожать им руки. Для меня это не момент для ТВ. Я получаю достаточно этого внимания каждый раз, когда нам назначают штраф. Так что это не для меня. Думаю, что в будущем я, вероятно, вернусь к рукопожатиям, просто потому что это знак уважения. Вот как я это вижу. Мы не сражаемся на льду, но мы находимся вместе с этими парнями.

Так что это моё мнение. Я думаю, что вы имеете право на то, что хотите. Он выиграл, поэтому я как бы сказал: «Хорошо, я последую твоему примеру». Однако я думаю, что для меня, во всяком случае, важно проявлять уважение к игрокам», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.

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