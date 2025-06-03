«У Мишурова немножко искажённое видение». Сопин о ситуации с тремя вратарями в «Авангарде»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о ситуации с тремя вратарями в омском клубе.

— Вопрос по бэкапу. Бердин — на контракте, Мишуров возвращается. В то же время Мишуров в интервью говорил, что он не хотел бы сидеть за спиной Серебрякова. Что сейчас по этому вопросу?

— Мы с Андреем в общении. Завтра как раз мы встретимся здесь, в Омске, будем общаться. Я думаю, что просто у Андрея было немножко искажённое, однобокое видение всей этой ситуации. Мы обязательно завтра с ним встретимся, поговорим, расскажем, как мы это всё видим. Никто никакие двери не закрывают перед ним.

Я не хотел бы это называть бэкапом, вторым вратарём. Это всегда очень тяжёлый момент, потому что никто не застрахован ни от травм, ни от болезней. Плюс тут всё в руках вратаря. Иди и забирай своё место. Это здоровая конкуренция, и это будет только подстёгивать двух сильных вратарей — и Серебрякова, и Мишурова. Это здорово. Думаю, и команда, и болельщики, и руководство только обрадуются, если они будут для нас чередовать «сухари» по очереди. Поэтому всё в здоровой конкуренции, ни для кого место не зарезервировано.

— То есть вы именно рассчитываете на такой тандем или ещё рано об этом говорить? У «Авангарда» есть ещё Бердин на контракте.

— Михаил — высококлассный вратарь, но здесь вопрос заключается в потолке зарплаты. К сожалению, в некоторых моментах мы скованы. Мы пытаемся найти выход из сложившейся ситуации, в том числе и с Михаилом, с его агентом, — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.