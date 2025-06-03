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Генменеджер «Авангарда» прокомментировал информацию о переговорах с Климом Костиным

Генменеджер «Авангарда» прокомментировал информацию о переговорах с Климом Костиным
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал информацию о переговорах с нападающим Климом Костиным, который ранее выступал за омский клуб, а последние сезоны провёл в НХЛ.

— Ходят слухи, что Костин может вернуться. Есть какое-то понимание насчёт Клима или пока преждевременно говорить о нём?
— У нас есть права на Клима. Я с ним общался, с ним общались наши руководители. У него есть огромное желание присоединиться к нам. Но мы сошлись на том, что он будет ждать открытия рынка свободных агентов 1 июля. Он пообещал мне, что не будет очень долго тянуть, подождёт буквально пару недель и определится со своим будущим. То есть Клим посмотрит, какие у него будут варианты в НХЛ, и, если никаких стоящих вариантов не будет, он вернётся в команду КХЛ — в «Авангард», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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