В «Авангарде» объяснили, как будет функционировать клубная вертикаль в КХЛ, ВХЛ и МХЛ

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин объяснил, как будет функционировать клубная вертикаль в КХЛ, ВХЛ и МХЛ.

— По тренерскому штабу Ги Буше: вы говорили, что заинтересованы в том, чтобы оставить его. И Ги вроде как заинтересован в этом.

— Да, в принципе у нас уже устные договорённости со всеми есть. Весь тренерский штаб в полном составе — и в КХЛ, и в МХЛ — остаются работать в следующем сезоне.

— С приходом Робитайла вы наверняка рассчитываете на более успешную работу лифта между ВХЛ и КХЛ. Как будет комплектоваться команда ВХЛ? Какой процент будет опытных ребят в «Ястребах»? Потому что мы видим, как комплектуются ведущие клубы ВХЛ — это и молодёжь, и в то же время опытные игроки.

— Как раз задача поставлена, чтобы были и воспитание, и рост хоккеистов молодых, и результат. Потому что, по моему мнению, если мы только одну молодёжь бросаем в Высшую лигу, она проигрывает почти сериями и занимает в итоге последние места в чемпионате, то ни о каком росте, ни о каком-то профессионализме речи не идёт.

Задача у нас какая? Мы хотим скомплектовать состав из трёх видов игроков. Во-первых, опытные, топовые хоккеисты ВХЛ. Мы обращаем внимание на их профессионализм, потому что надо показывать молодёжи, как себя нужно вести, как надо готовиться к матчам, к тренировкам. Это большая часть работы по подбору ребят.

Во-вторых, часть хоккеистов на двухсторонних контрактах, тех, кто у нас будет перемещаться между командами КХЛ и ВХЛ и помогать нашей основной команде.

И, в-третьих, это молодые. Они должны быть готовы к конкуренции. В КХЛ им не зарезервировано место, мы их не сможем потом так же большой группой взять и забрать в КХЛ. То есть для борьбы, для роста им необходимо выигрывать свои места, добиваться своих мест, в том числе забирать их у взрослых ребят. Поэтому как раз в этом симбиозе и в этой конкуренции будет и результат, и рост. Думаю, что мы будем действовать по такому графику и плану, — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.