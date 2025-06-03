«Филадельфия» продлила контракт с нападающим Ноа Кейтсом

«Филадельфия Флайерз» продлила контракт с нападающим Ноа Кейтсом. Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с американским форвардом рассчитано сроком на четыре года с кэпхитом $ 4 млн.

26-летний Кейтс был выбран «Филадельфией» на драфте в 2017 году под общим 137-м номером и играет в НХЛ с сезона-2021/2022. В минувшем регулярном чемпионате нападающий провёл 78 матчей, в которых набрал 37 очков — забросил 16 шайб и отдал 21 результативную передачу при показателе полезности «+4».

Напомним, по окончании сезона пост главного тренера «Филадельфии» покинул Джон Торторелла. На его место был назначен Рик Токкет.