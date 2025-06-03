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ИИХФ обсудит вопрос участия сборных России и Беларуси в ЧМ-2027 в феврале

ИИХФ обсудит вопрос участия сборных России и Беларуси в ЧМ-2027 в феврале
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Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф сообщил, что ИИХФ обсудит вопрос участия сборных России и Беларуси в чемпионате мира — 2027 в феврале 2026 года.

«Мы встречались в феврале этого года, чтобы обсудить ЧМ в Швейцарии в 2026 году. Тогда мы договорились не разрешить играть россиянам и белорусам. Мы встретимся в феврале следующего года, чтобы обсудить 2027‑й. Нам нужно данное время для упорядочивания групп и создания расписаний игр, над чем мы начинаем работать сразу после окончания ЧМ», — цитирует Тардифа пресс-служба организации.

Ранее стало известно, что российская сборная не попала в число участников Олимпийских игр — 2026 в Италии.

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