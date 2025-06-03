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Тардиф подтвердил, что сборная России по хоккею не примет участия в ОИ-2026

Тардиф подтвердил, что сборная России по хоккею не примет участия в ОИ-2026
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Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф подтвердил, что сборная России не примет участия в Олимпийских играх 2026 года.

«Что касается Олимпиады, МОК организует это мероприятие. ИИХФ отвечает за само соревнование. Вы, конечно, понимаете, что за восемь месяцев до старта Олимпийских игр ИИХФ, ОК и участникам важно выяснить, какие команды играют, как выглядят группы и каково будет расписание игр. Спортивный департамент ИИХФ составил одно расписание, включающее Россию, и одно, в которое российская сборная не входила.

В начале мая МОК направил нам запрос на подтверждение окончательных групп и расписания игр в соответствии с рекомендацией Исполнительного совета МОК от марта 2023 года. То есть без участия России. В какой-то момент об этом объявят официально. Тем временем информация от МОК дошла до Олимпийского комитета России, в котором было объявлено, что они не будут участвовать в Олимпийских играх в Милане и Кортина д’Ампеццо», — цитирует Тардифа пресс-служба ИИХФ.

Зимняя Олимпиада – 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина д’Ампеццо.

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