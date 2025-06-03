Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Авангарде» рассказали, планируют ли выполнить квоту на легионеров

В «Авангарде» рассказали, планируют ли выполнить квоту на легионеров
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал, планируют ли в клубе выполнить квоту на легионеров.

— Планируете ли вы полностью выполнить квоту на легионеров в «Авангарде»?
— Тяжело сейчас ответить, потому что мы работаем по некоторым хоккеистам. Скоро обрадуем и общественность, и болельщиков. Но мы не хотим брать легионера из-за того, что он легионер. Он должен быть гораздо лучше и сильнее отечественных, омских хоккеистов, которые сейчас в «Авангарде», чтобы мы подписали его. Даже не то что игрока «Авангарда», а в целом игрока КХЛ.

Сейчас разговора о том, что мы должны обязательно выполнить всю квоту, заполнить весь лимит, нет. Если появятся очень хорошие варианты, по которым мы сейчас работаем, то, конечно, мы будем брать иностранцев, но не так, чтобы лишь бы кем занять позицию. Мы с кое с кем уже договорились, — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Генменеджер «Авангарда» прокомментировал информацию о переговорах с Климом Костиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android