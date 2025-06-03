В «Авангарде» рассказали, планируют ли выполнить квоту на легионеров

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал, планируют ли в клубе выполнить квоту на легионеров.

— Планируете ли вы полностью выполнить квоту на легионеров в «Авангарде»?

— Тяжело сейчас ответить, потому что мы работаем по некоторым хоккеистам. Скоро обрадуем и общественность, и болельщиков. Но мы не хотим брать легионера из-за того, что он легионер. Он должен быть гораздо лучше и сильнее отечественных, омских хоккеистов, которые сейчас в «Авангарде», чтобы мы подписали его. Даже не то что игрока «Авангарда», а в целом игрока КХЛ.

Сейчас разговора о том, что мы должны обязательно выполнить всю квоту, заполнить весь лимит, нет. Если появятся очень хорошие варианты, по которым мы сейчас работаем, то, конечно, мы будем брать иностранцев, но не так, чтобы лишь бы кем занять позицию. Мы с кое с кем уже договорились, — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.