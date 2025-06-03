Инсайдер НХЛ: игроки «Далласа» остались недовольны словами Дебура после вылета из плей-офф

Инсайдер НХЛ Дэвид Паньотта заявил, что хоккеисты «Даллас Старз» остались недовольны комментариями главного тренера Питера Дебура после вылета из плей-офф. Специалист раскритиковал игру основного вратаря Джейка Эттингера в серии финала Западной конференции с «Эдмонтон Ойлерз», в которой «звёзды» уступили в пяти матчах.

«Раздаются слухи из «Далласа» по поводу Пита Дебура. Согласно многочисленным источникам, игроки остались недовольны тем, как он справился с несколькими ситуациями во время финала Запада, а также его комментариями в СМИ после пятой встречи и вылета из Кубка Стэнли. Игроки сообщили, что выразили обеспокоенность словами Дебура после его интервью. У Дебура остался один год по действующему контракту», — написал Паньотта в соцсети.