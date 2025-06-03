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Сопин: «Авангард» договорился с легионером, за которым долгие годы гонялись все топ-клубы

Сопин: «Авангард» договорился с легионером, за которым долгие годы гонялись все топ-клубы
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что омский клуб договорился о контракте с легионером, которого хотели видеть многие топ-клубы КХЛ. Его имя будет раскрыто позднее.

— А эти иностранцы — те, кто уже какое-то время играет в КХЛ, или вы ищете в том числе новые имена на рынке?
— Мы, слава богу, договорились с хоккеистом, за которым долгие годы гонялись все топ-клубы. Чуть позже обрадуем наших болельщиков. У нас есть, если так можно выразиться, в разработке ещё пара хоккеистов, с которыми ведём переговоры, но которые не играли в КХЛ, — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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