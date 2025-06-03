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«Чисто Пермь». Матвей Мичков опубликовал видео с плывущим медведем

«Чисто Пермь». Матвей Мичков опубликовал видео с плывущим медведем
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20-летний российский форвард «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков во время отдыха в Перми стал свидетелем того, как медведь плыл по водоёму. Хоккеист заснял происходящее на телефон и опубликовал в социальной сети.

«Чисто Пермь», — подписал видео Мичков.

В своём дебютном сезоне в НХЛ Матвей Мичков записал на свой счёт 63 очка, из которых 26 составили заброшенные шайбы, а 37 — результативные передачи. Он стал лучшим снайпером среди дебютантов и разделил второе место по общему количеству очков среди новичков с Маклином Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс», который был выбран под первым номером на драфте 2024 года.

Примечательно, что по итогам сезона Мичков не был номинирован на приз лучшему новичку.

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